Olivia Wilde vence primeira batalha de custódia contra Jason Sudeikis

Nos documentos legais apresentados pela atriz, Olivia criticou o ex pela tática "agressiva" que ela disse ter sido usada quando recebeu os papéis de custódia em abril. (Caso você tenha perdido, Olivia foi surpreendida enquanto estava no palco do CinemaCon promovendo seu filme, Don't Worry Darling).

"As ações de Jason foram claramente destinadas a me ameaçar e me pegar desprevenida", disse Olivia - que está em um relacionamento com o cantor Harry Styles - em seu processo judicial. "Ele poderia ter me entregado discretamente, mas preferiu me entregar da maneira mais agressiva possível."