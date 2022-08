Eliezer rebate acusações de que é sustentado por Viih Tube

Em seguida, ele falou sobre as acusações de uma forma mais séria. "Cada pergunta que a pessoa faz. 'Banca o Eliezer'. Oxe, eu tenho 32 anos na cara. As pessoas acham que eu passava fome antes do BBB, não é possível", disse Eli, arrancando risadas da amada. "Eu tinha uma vida antes do BBB. Eu tenho uma empresa, família, trabalho. Eu tenho tudo, tá?".