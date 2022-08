Jesse Williams fala sobre aparição "limitada" de Ellen Pompeo na nova temporada de 'Grey's Anatomy'

Isso é o que o colega de elenco da atriz, Jesse Williams, acha sobre a decisão de reduzir a participação do personagem dela na 19ª temporada da série. (Para quem não sabe, foi anunciado no dia 3 de agosto que a estrela, que interpreta a personagem principal Meredith Grey, só vai aparecer em 8 dos 20 novos episódios). Veja o que ele disse no vídeo acima!