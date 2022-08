Oscar Isaac explica momento viral com Jessica Chastain no tapete vermelho

Em setembro do ano passado, os colegas de elenco de Scenes From a Marriage mostraram sua grande química no evento enquanto promoviam sua série da HBO. Os atores deram as mãos e se abraçaram enquanto posavam para as câmeras, e Isaac também pareceu beijar e cheirar a axila de Chastain. No The Jess Cagle Show, da SiriusXM, esta semana, Isaac comparou a si mesmo e a atriz a... vermes.

"Sabe, você pode cortá-los em cem pedaços e vai crescer um novo verme do pequeno pedaço", explicou o ator Cavaleiro da Lua. "Então, eles são basicamente imortais e estão fazendo um trabalho no nível celular, onde estão vendo que as células falam umas com as outras através da eletricidade e decidem: 'Ok, você vai fazer a cabeça.' 'Tudo bem, eu vou fazer a cauda'... Eles estão se comunicando através de algum tipo de situação eletromagnética."

Isaac concluiu: "É assim que Jessica e eu meio que conversamos. Nós somos como pequenos vermes."