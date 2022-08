Kylie Jenner celebra aniversário ao lado de Stormi, Kendall e Kim

O vídeo do TikTok com a legenda, "É meu aniversárioooo", começa com a fundadora da Kylie Cosmetics em frente a um espelho enquanto mostra seu look, um mini vestido rosa justo. Kylie então mostra aos fãs seu saboroso brunch, com croissants, muffins e cafés gelados.

A estrela de The Kardashians então mostra Kendall e Stormi sorridentes e uma Kim aparentemente cansada, enquanto ela exibia todos que vieram comemorar com ela.

Ao longo do dia, Kylie recebeu muito amor de seus fãs, amigos próximos e familiares, incluindo a mãe Kris Jenner, que compartilhou fotos de sua filha mais nova para comemorar a ocasião especial.