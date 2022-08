Nicola Peltz quebra o silêncio sobre suposta briga com a sogra Victoria Beckham

"Às vezes eu tenho dificuldade em mostrar minha tristeza", disse ela no dia 5 de agosto. "Crescer ao lado de sete irmãos e ter pais fortes me fizeram ser bem dura. Eles sempre me disseram para nunca deixar as pessoas me derrubarem ou machucarem meu coração. Isso fez com que eu construísse uma muralha para me proteger - especialmente fazendo parte dessa indústria".