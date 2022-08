Millie Bobby Brown relembra relação "não saudável" com TikToker Hunter Ecimovic

Pouco mais de um ano depois que o TikToker Hunter Ecimovic fez comentários sobre seu suposto relacionamento deles nas mídias sociais - que incluíram ele dizendo que "preparou" a atriz - a estrela de Stranger Things refletiu sobre seus comentários publicamente pela primeira vez.

Chamando sua relação de uma "situação não saudável", Millie disse que "se afastou" do TikToker em janeiro de 2021, quase seis meses antes das alegações de Hunter surgirem.

"Eu me senti muito vulnerável", disse Millie à Allure em sua reportagem de capa publicada em 10 de agosto. A atriz de Enola Holmes, que estava filmando sua série de sucesso da Netflix na época, continuou: "Além disso, ninguém no set sabia que eu estava passando por isso. Então, foi meio legal poder lidar com isso sozinha e ninguém mais sabia. Era mais difícil quando o mundo inteiro sabia."