Drake fica ofendido com tatuagem que o pai dele fez em sua homenagem

Drake, que foi preso na Suíça, usou o Instagram para tirar sarro da tatuagem de seu pai Dennis Graham - que aparentemente era para ser o rosto do rapper. "Eu estava sentado aqui pensando: por que você fez isso comigo?", disse o rapper no dia 8 de agosto ao compartilhar um clique do desenho. "Nós somos da mesma família", continuou ele ao publicar vários emojis dando risada. Veja a tatuagem no vídeo acima!