Denise Dowse, atriz de Barrados no Baile, está em coma

A estrela de 64 anos está atualmente hospitalizada em coma enquanto luta contra uma forma grave de meningite, sua irmã compartilhou nas redes sociais no dia 7 de agosto.

"Estou pedindo apoio e orações para mim e minha irmã, e minha única família imediata Denise Dowse", escreveu Tracey Dowse no Instagram e na página do Facebook de sua irmã. "Ela está atualmente no hospital em coma causado por uma forma virulenta de meningite. Seus médicos não sabem quando ela sairá do coma, pois não foi induzido".

Ela continuou: "Ela é uma atriz e diretora vibrante que deve ter muitos anos pela frente. Pensamentos, orações e apoio são muito apreciados".

Tracey, que se descreveu como "uma pessoa privada", admitiu no post que está tentando manter o ânimo, mas está achando a situação "difícil".