Johnny Depp assina novo contrato de 7 dígitos com Dior após julgamento

Francois G. Durand/Getty Images

A estrela de Piratas do Caribe é o rosto de Sauvage da Dior desde 2015. O produto foi a colônia masculina mais vendida nos sites da Sephora e da Ulta em meio ao seu recente julgamento, informou o Wall Street Journal em junho.

No dia 1º de junho, um júri considerou Heard responsável por difamar Depp, em um editorial do Washington Post de 2018, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa abuso doméstico". O júri inicialmente concedeu ao ator US$ 15 milhões em danos, embora os danos punitivos tenham sido posteriormente reduzidos ao limite legal de US$ 350 mil do estado, tornando o total de danos concedidos em quase US$ 10,4 milhões.