Camila Cabello parece confirmar namoro ao ser flagrada com Austin Kevitch

A cantora, de 25 anos, foi vista andando de mãos dadas com o CEO do Lox Club, Austin Kevitch, de 31 anos, em Santa Monica, na Califórnia, nesse domingo, 7 de agosto. A dupla também tomou café da manhã no Caffe Wooyoo e não teve medo de trocar carinhos em público.

"Eles eram muito doces juntos e pareciam felizes", disse uma testemunha ocular ao E! News. "Eles se beijaram. Quando eles saíram, eles deram as mãos e passearam juntos. Eles tiveram um bom dia e pareciam gostar muito de estar juntos."

Para o passeio, Camila usou um vestido azul com estampa floral da Impressions e complementou o look com uma sandália preta, brincos de argola dourada e uma bolsa de crochê com alça de couro. Enquanto isso, Austin usou uma camiseta branca, tênis e short verde.

Enquanto a cantora de "Havana" não oficializou as coisas no Instagram, Camila registrou uma foto de seu passeio no Instagram, com um clique de dois copos do Caffe Wooyoo em um carrossel de imagens em um post de 8 de agosto.