Pete Davidson está fazendo terapia de trauma após ataques de Kanye West

Kanye respondeu com uma mensagem de vídeo. "O namorado me manda uma mensagem, me antagonizando, se gabando de estar na cama com minha esposa", disse ele em um vídeo do Instagram deletado desde então. "Eu pensei, bem, quem está cuidando dos meus filhos se ele está me mandando mensagens, se gabando de estar na cama com minha esposa?"

No entanto, uma fonte familiarizada com a situação disse ao E! News que Pete já estava farto. "Ele não se importou quando Kanye estava vindo atrás dele", disse a fonte, "mas quando se trata de Kim e das crianças, ele não vai mais deixar isso acontecer. Ele não está mais em silêncio".

E hoje, Kim continua a apoiar Pete. Em meio ao post de Kanye, "Kim está chateada", disse uma fonte próxima à situação ao E! News. "Ela não só está triste com a separação, mas isso, além de tudo, a testou mentalmente. Ela não está bem com esse tipo de comportamento e não tolera que seus entes queridos sejam tratados assim. Ela pediu várias vezes para ele deletar o post. Ela sempre protegerá Pete."

O E! News entrou em contato com a equipe de Kanye para comentar, mas ainda não recebeu uma resposta.

A People foi a primeira a relatar a notícia.