Serena Williams anuncia aposentadoria do tênis após U.S. Open

Williams retornará ao circuito do Grand Slam para o US Open em Nova York, que começa no final deste mês. Se ela vencer, ela estará empatada com Margaret Court na maioria dos títulos individuais da história. E enquanto ela quer ganhar, ela não está muito preocupada com o recorde.

"Estaria mentindo se dissesse que não quero esse recorde", escreveu ela. "Claro que sim. Mas no dia a dia, eu realmente não estou pensando nele. Se estou em uma final de Grand Slam, então sim, estou pensando nesse recorde. Talvez eu tenha pensado muito sobre isso, e isso não ajuda."

Williams continuou: "Do jeito que eu vejo, eu deveria ter tido mais de 30 Grand Slams. Tive minhas chances depois de voltar do parto. Fui de uma cesariana para uma segunda embolia pulmonar para uma final de Grand Slam. Joguei quando estava amamentando. Joguei com depressão pós-parto. Mas não cheguei lá. Deveria, teria, poderia ter acontecido. Não apareci do jeito que deveria ou poderia. Mas apareci 23 vezes, e tudo bem. Na verdade, é extraordinário. Mas hoje em dia, se eu tiver que escolher entre construir meu currículo de tênis e construir minha família, eu escolho o último."