Como True Thompson, filha de Khloé Kardashian, está ajudando a cuidar do irmão

A estrela de The Kardashians está "emocionada" com a mais recente adição à sua família depois de dar as boas-vindas a um menino por meio de barriga de aluguel, com o ex Tristan Thompson, uma fonte disse exclusivamente ao E! News. "Desejando isso por tanto tempo", a fonte observa que foi "um sonho tornado realidade" tanto para Khloé quanto para sua filha True, de 4 anos, que ela também compartilha com o jogador do Chicago Bulls.

"Eles estão todos realmente em êxtase em receber um novo bebê", compartilha a fonte. "True tem idade suficiente para realmente ajudar e se envolver com alimentação e troca de fraldas. Ela está adorando ser uma irmã mais velha."

Quanto à Khloé? A fonte diz que a fundadora da Good American está muito feliz com o quão bem True se adaptou à mais nova adição da família. "Ela adora assisti-la e vê-la neste novo papel", explicou a fonte. "Ela está no céu com tudo isso e se sente tão abençoada por poder dar um irmão à True."