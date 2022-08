Anitta no PodDelas: áudio de Lula, vontade de ir ao BBB, MTV VMA e mais

Anitta deu o que falar com a sua participação, na noite de 8 de agosto, no PodDelas, liderado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Além de fazer um convite para o candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, participar do podcast, Anitta também falou sobre sua intimidade, a apresentação no MTV VMA 2022 e o sonho de participar do BBB.