Anne Heche está em estado crítico e permanece em coma após acidente de carro

"Neste momento ela está em estado extremamente crítico", disse o representante da atriz de Seis Dias, Sete Noites ao E! News. "Ela está em coma e não recuperou a consciência logo após o acidente."

O representante acrescentou que ela tem uma lesão pulmonar significativa, que requer ventilação mecânica, além de queimaduras que requerem cirurgia.

No dia 5 de agosto, a vencedora do Emmy, de 53 anos, estava dirigindo seu Mini Cooper azul quando colidiu com uma casa em Mar Vista. O carro estava em alta velocidade, então "pegou fogo e parou a 9 metros dentro da casa de dois andares", de acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Anne foi tratada no local e rapidamente transportada para um hospital em estado crítico após sofrer queimaduras brutais do incidente, segundo o LAFD. A organização disse que Anne conseguiu falar com os socorristas quando eles a atenderam.