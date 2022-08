Como Kim Kardashian se sente sobre reação de Kanye West ao seu término com Pete

Kim entrou com pedido do fim de seu casamento com Kanye em fevereiro de 2021 e foi declarada legalmente solteira em março. Apesar de algum drama familiar após a separação, Kim continuou colocando sua família em primeiro lugar enquanto trabalha para finalizar seu divórcio.

"Você pode estar muito magoado ou com raiva do seu ex, mas acho que na frente das crianças, sempre tem que ser, 'Seu pai é o melhor'", disse Kim à Vogue para sua matéria de capa em março. "Certifique-se de que você é a maior líder de torcida do pai dos seus filhos, não importa o que você esteja passando pessoalmente."