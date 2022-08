Olivia Newton-John morre aos 73 anos

Antes de dedicar sua vida a causas filantrópicas após sua batalha contra o câncer de mama, Olivia mostrou suas habilidades de atuação e canto em uma variedade de projetos amados, incluindo Two of a Kind e Xanadu.

Seu maior projeto foi o trabalho em Grease ao lado de John Travolta. No filme de 1978, Olivia apresentou aos fãs grandes sucessos como "Summer Nights" e "You're the One That I Want". Ela continuou celebrando o filme participando de várias reuniões de Grease ao longo dos anos.

Mais recentemente, ela fez uma aparição no Dancing With the Stars, onde celebrou o episódio com tema de Grease em outubro de 2021.