Karol Conká abre o jogo sobre parceria musical com Juliette

Karol Conká fazendo parceria musical com Juliette? Depois de ter sido rejeitada com número recorde e ver sua rival vencer o BBB 21, da TV Globo, Karol refletiu sobre sua carreira e uma possível parceria com Juliette na música.

"Eles me amam e me odeiam. Acabei de voltar de Fortaleza, casa lotada", disse a cantora em entrevista ao De Lado Com Fefito.