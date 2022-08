Ashton Kutcher diz que tem "sorte de estar vivo" após batalha contra doença rara

Nesta segunda-feira, 8 de agosto, o Access Hollywood compartilhou uma prévia exclusiva do próximo episódio do ator em Running Wild with Bear Grylls, durante o qual ele detalhou seu diagnóstico publicamente pela primeira vez. "Há dois anos, eu tive essa forma estranha e super rara de vasculite, que derrubou a minha visão, minha audição, meu equilíbrio", disse ele ao apresentador Bear Grylls sobre a condição, que envolve a inflamação dos vasos sanguíneos. "Demorei um ano para construir tudo de volta."

"Você realmente não dá valor até que perde", continuou o ex-ator de That '70s Show. "Até que você diga: 'Eu não sei se vou conseguir ver de novo, não sei se vou conseguir ouvir de novo, não sei se vou poder andar de novo.'"