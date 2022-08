Caitlyn Jenner reage à chegada do 2º filho de Khloé Kardashian e Tristan Thompson

A ex-vencedora olímpica parabenizou a enteada Khloé Kardashian depois que ela e o ex-namorado Tristan Thompson deram as boas-vindas ao segundo filho por meio de uma barriga de aluguel.

"Parabéns @khloekardashian", Caitlyn twittou em 5 de agosto ao lado da notícia do E! sobre o nascimento do bebê de Khloé. "Eu te amo tanto! Você é uma mulher tão forte. E que mãe incrível!"

A colaboradora da Fox News também compartilhou uma mensagem adicional para a CEO da Good American no Instagram.

O post de Caitlyn surge depois que o representante de Khloé disse ao E! News que ela e Tristan - que também compartilham a filha True Thompson - deram as boas-vindas ao segundo filho juntos por meio de uma barriga de aluguel.

No mês passado, o representante da estrela confirmou que o irmão mais novo de True "foi concebido em novembro", um mês antes de ser revelado que a estrela da NBA estava esperando um filho com Maralee Nichols. (Tristan também é pai de Prince, com ex Jordan Craig).