Como está relação de Kim Kardashian e Kanye West após término da estrela com Pete

No passado, Kanye expressou publicamente sua antipatia por Pete, que uma vez enviou ao rapper uma mensagem sobre estar "na cama com sua esposa".

Atualmente, Pete está filmando o filme Wizards! na Austrália, e Kim até o visitou em Down Under em meados de julho. "Ela queria passar um tempo com seus filhos antes de sair e fazer algumas viagens especiais com eles", disse uma fonte separada ao E! News na época. "Agora ela vai ver Pete e está muito animada."