Britney Spears rebate alegações de Kevin Federline sobre seus filhos

Kevin também disse na entrevista que ficou cada vez mais desconfortável com o que Sean e Jayden supostamente confidenciaram a ele sobre o que testemunharam durante suas visitas nos últimos anos. Sem entrar em detalhes, ele acrescentou: "Havia muitas coisas acontecendo com as quais eu não me sentia confortável". De acordo com o Mail on Sunday, ele também disse que os meninos fizeram a escolha de parar de ver Britney após sua atividade no Instagram.

Britney ocasionalmente publica fotos censuradas de si mesma nua nas redes sociais. "Eu tento explicar a eles: 'Olha, talvez essa seja apenas outra maneira que ela tenta se expressar'", disse Kevin à ITV News sobre os meninos. "Mas isso não tira o fato do que isso faz com eles", acrescentou. "É duro."

Britney respondeu em seus Stories no Instagram: "Me preocupa o fato de que o motivo é baseado no meu Instagram... Foi muito antes do Instagram. Eu dei tudo a eles. Apenas uma palavra: DOLOROSO".

Na entrevista da ITV, Kevin também observou como Britney o criticou publicamente no Instagram, assim como seus familiares em meio a uma briga de longa data decorrente de sua tutela de 13 anos, que foi encerrada em novembro passado.