Christina Ricci diz que Johnny Depp lhe explicou o que era homossexualidade aos 9 anos

O ano era 1989. Ricci estava filmando o filme Minha Mãe é uma Sereia, com Winona Ryder, namorada do ator na época, e ela se lembra de testemunhar um confronto possivelmente anti-gay entre duas outras pessoas no set.

"Johnny é na verdade a pessoa que me explicou o que era a homossexualidade quando eu tinha 9 anos", Ricci disse recentemente a Andy Cohen no Andy Cohen Live, da SiriusXM. "Havia algo acontecendo no set e alguém não estava sendo legal com outra pessoa. E eles diziam, 'Ah, bom, ele pode ser homofóbico.' E então eu pensei, 'Bom, eu não entendo o que é isso'."

A atriz de Yellowjackets continuou: "Eu estava no trailer de Winona e ela me colocou no telefone com Johnny. E Johnny me explicou."

Ricci disse que Depp usou "os termos mais simples" para definir a homossexualidade.

