Matt Smith admite que 'A Casa do Dragão' tem "muitas" cenas de sexo

A entrevista de Matt veio logo após a produtora executiva de A Casa do Dragão Sara Hess afirmar que os roteiristas têm muita noção de quais cenas devem ser retratadas na produção. "Eu quero esclarecer que não teremos cenas de violência sexual na série", disse ela para a Vanity Fair no dia 2 de agosto. "Nós lidamos com uma instância fora da tela e, em vez disso, mostramos as consequências e o impacto na vítima e na mãe do agressor".