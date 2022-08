Brad Pitt tem uma namorada? Aqui está a resposta

Para aqueles que se perguntam se Brad acompanha as manchetes sobre suas relações românticos, ele compartilhou em 2019 que não se apoia nessas especulações.

"Eu não saio do meu caminho para evitá-las; eu simplesmente não procuro", ele explicou em uma entrevista ao The New York Times. "Eu não sei quantas mulheres eles disseram que eu já namorei nos últimos dois ou três anos, e nada disso é verdade."

E! News entrou em contato com seu representante para comentar, mas não obteve resposta.