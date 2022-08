Kylie Jenner rebate crítica sobre protocolos não higiênicos na Kylie Cosmetics

No dia 4 de agosto, a empresária da beleza foi rápida em responder a uma reclamação feita por Kevin James Bennett, um maquiador vencedor do Emmy, por supostamente não seguir "protocolos de higiene adequados" durante uma visita ao laboratório da Kylie Cosmetics.

Kylie recentemente postou fotos usando um jaleco branco enquanto supervisionava algumas das "novas mágicas" em andamento para sua linha de maquiagem em Milão, na Itália. Foi aí que Kevin chamou atenção da ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians por não usar equipamentos de proteção e a acusou de "induzir seus seguidores a pensar que ela está criando cosméticos".

"Sou um desenvolvedor de cosméticos e trabalho com fabricantes de cosméticos (e seus laboratórios) como parte do meu trabalho. Tenho cabelo curto, e eu NUNCA fui permitido entrar dentro do laboratório ou na fábrica sem uma rede no cabelo, protetor para sapato, máscara e LUVAS descartáveis", escreveu ele no Instagram. "Gostaria de saber qual fabricante ignorante (na Itália) a deixou encenar esta foto em seu laboratório e na fábrica - sem seguir os protocolos de saneamento adequados".