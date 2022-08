Continência ao Amor: Por que esse romance está bombando na Netflix?

A Netflix está colhendo os frutos de mais um filme encantador e de sucesso entre todos os públicos. O nome dele? Purple Hearts ou, em português, Continência ao Amor.

Lançado em 29 de julho, o romântico filme, que segue desde a estreia em primeiro no top 10 do streaming, é baseado no livro homônimo de Tess Wakefield e recebeu direção de Elizabeth Allen Rosenbaum, de Pretty Little Liars: The Perfectionists.