Demi Lovato mandou indireta para ex Wilmer Valderrama em nova música?

A cantora de "Skin of My Teeth" também relembrou o namoro em seu documentário de 2017, Simply Complicated.

"Quando conheci Wilmer, ele tinha 29 anos", ela compartilhou. "Eu o conheci no dia 11 de janeiro de 2010, e foi em uma sessão de fotos em sua casa para os formulários do censo de 2010. Para ser honesta, eu só fiz isso porque ouvi que era na casa dele e achei ele muito fofo. Eu realmente não me importei com os formulários do censo, mas [quando] eu o conheci e coloquei os olhos nele pela primeira vez, eu estava com cabelo feito e maquiagem, e ele veio, sentou e eu pensei, 'Eu amo este homem' e 'eu tenho que ficar com ele'. Mas eu tinha apenas 17 anos, então ele disse: 'Afaste-se de mim'".