Chrissy Teigen anuncia gravidez quase 2 anos após perda de bebê

A autora do livro de receitas Cravings está esperando outro filho com o marido John Legend, ela anunciou nessa quarta-feira, 3 de agosto. Compartilhando fotos de sua barriga, Chrissy - que passou por tratamentos de fertilização in vitro - escreveu no Instagram: "Os últimos anos foram um borrão de emoções para dizer o mínimo, mas a alegria encheu nossa casa e nossos corações novamente. 1 bilhão de injeções depois (na perna por último, como você pode ver!) temos outro a caminho."

"Em todas as consultas eu disse a mim mesma: 'Ok, se estiver saudável hoje, eu anuncio', mas então dou um suspiro de alívio ao ouvir um batimento cardíaco e decido que ainda estou muito nervosa", continuou ela. "Acho que nunca sairei de uma consulta mais emocionada do que nervosa, mas até agora, tudo está perfeito e lindo e estou me sentindo esperançosa e incrível".

Ela acrescentou: "Ok, ufa, tem sido muito difícil manter isso por tanto tempo!"

