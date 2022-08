Demi Lovato explica por que voltou a usar pronomes femininos

A cantora de "Substance" – que compartilhou que usaria os pronomes eles/deles em maio de 2021 – revelou em uma nova entrevista que recentemente tomou a decisão de usar ela/dela novamente.

"Na verdade, adotei os pronomes ela/dela novamente", disse Demi no podcast Spout antes de explicar melhor o que levou à mudança inicial. "Para mim, sou uma pessoa tão fluida que senti que, especialmente no ano passado, minha energia estava equilibrada em minha energia masculina e feminina".

Ela continuou: "Quando me deparei com a escolha de entrar em um banheiro e dizia 'mulheres' e 'homens', eu não senti que havia um banheiro para mim. Porque eu não me sentia necessariamente como uma mulher, eu não me sentia como um homem - eu me senti como um humano."