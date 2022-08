Kourtney Kardashian revela que seu novo negócio está a caminho

A ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians recentemente revelou que está explorando um novo empreendimento comercial, que deve ser lançado em breve. Embora Kourtney não tenha compartilhado nenhum detalhe adicional sobre seu próximo negócio, ela levou sua mensagem ainda mais longe com um visual "executivo".

"Na vibe girl boss", ela legendou sua postagem no Instagram, enquanto posou sentada em cima de baús de viagem empilhados.

Kourt certamente entrou no espírito, vestindo um blazer oversized com uma estampa xadrez preta e cinza e ombreiras dramáticas. A estrela de reality show completou seu look com sandálias de tiras prateadas e uma make suave e glam (cortesia da maquiadora Leah Darcy). Seu cabelo, feito por Irinel de León, estava repartido ao meio com pequenas mechas emoldurando o rosto.

Veja o clique no vídeo acima!