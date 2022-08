Brad Pitt volta atrás sobre aposentadoria: "Sinto muito por ter dito isso"

"Ela largará qualquer coisa para me ajudar", disse Pitt sobre sua amiga na estreia do filme em 1º de agosto. Depois de interpretar um pequeno papel no recente filme da atriz, Cidade Perdida, no início deste ano, o ator disse que foi divertido "polinizar os filmes um do outro".

"E agora, contração, vou fazer apenas filmes de Sandy Bullock", brincou. "Você ouviu isso aqui."

Também esteve presente no tapete vermelho o colega de elenco de Pitt, Joey King, que interpreta o companheiro assassino Prince. Apesar de sentir a síndrome do impostor durante as filmagens, ela disse ao Daily Pop que o ícone de Hollywood estava sempre lá para apoiá-la.