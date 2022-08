Tudo o que sabemos sobre a nova série 'Daisy Jones & The Six'

Daisy Jones & The Six está prestes a ser sua próxima obsessão musical na TV. Baseada no romance homônimo de 2019 de Taylor Jenkins Reid, a série da Amazon Prime Video se concentrará na ascensão vertiginosa e subsequente implosão de uma banda de rock dos anos 1970 liderada pela vocalista, Daisy.

O romance foi escolhido para uma série antes mesmo de chegar às prateleiras, e não apenas pela Amazon Studios; mas, a Hello Sunshine de Reese Witherspoon também está no comando. Como Reese disse em 2018: "Assim que comecei a ler Daisy Jones & The Six, imediatamente me apaixonei por ele".