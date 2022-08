Julgamento de Johnny Depp e Amber Heard: novos documentos revelam acusações bombásticas

Dois meses depois que Heard foi considerada responsável por difamar Depp em uma batalha judicial altamente divulgada, na Virgínia, mais de seis mil páginas de documentos pré-julgamento foram abertas e divulgadas, esclarecendo questões que os advogados de ambos os lados queriam excluir do júri. Entre os processos judiciais incluíam alegações chocantes de Depp e Heard, assim como mensagens de texto nunca antes vistas do ator de Piratas do Caribe.

O E! News entrou em contato com representantes de Depp e Heard para comentar sobre os documentos, mas não obteve resposta.

Heard foi originalmente processada por Depp, com quem foi casada de 2015 a 2017, por US$ 50 milhões devido a um editorial do Washington Post de 2018 no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa abuso doméstico". Embora a atriz de Aquaman nunca tenha mencionado Depp pelo nome no ensaio, seus advogados alegaram no processo que ela "inventou a história na esperança de gerar publicidade positiva e avançar em sua carreira".