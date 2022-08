ARMY se revolta com permissão para BTS fazer shows durante serviço militar

A ARMY do mundo inteiro só fala em uma coisa: o hiato do BTS. E com isso, muitos fazem a pergunta sobre os integrantes do BTS cumprirem mesmo serviço militar na Coreia do Sul.

Em 1º de agosto, Lee Jong-sup, ministro da defesa sul-coreano, anunciou em uma sessão parlamentar que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook poderão continuar realizando suas apresentações no exterior durante a passagem pelo Exército.