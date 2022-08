Kylie Jenner revela uma coisa que a filha Stormi não a deixa fazer mais

Kylie Jenner foi ao seu Instagram Stories nesse domingo, 1º de agosto, para compartilhar algumas fotos de sua filha de 4 anos – fruto da relação com Travis Scott – e revelou como Stormi está abraçando seu papel como fashionista.

Na verdade, há uma coisa que Stormi não permite mais que Kylie faça.

Descubra no vídeo acima!

As fotos compartilhadas por Kylie incluíam um vestido Christian Dior rosa e branco combinado com sandálias, um conjunto preto e vermelho com uma bolsa de cristal e um look azul combinando com o da mãe. Um momento de silêncio pela carreira de Kylie como estilista infantil.