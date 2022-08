Como Pete Davidson e Kim Kardashian estão fazendo relação à distância funcionar

Enquanto os dois têm agendas lotadas, arranjar tempo para ligações curtas aparentemente é suficiente para alegrar o dia da estrela.

"Kim adora que ele sempre a faça rir e ele realmente faz o dia dela quando eles falam", a mesma fonte disse ao E! News. "Ela ainda está apaixonada por ele e isso funciona para ela."

Como Kim foi a última a pegar um voo para passar algum tempo com a ex-estrela do Saturday Night Live, é justo que seus planos de reunião futuros incluam Pete viajando para vê-la. A fonte compartilha: "Pete planeja voltar para Los Angeles após o término das filmagens para passar um tempo com ela por alguns dias".