Beyoncé substituirá letra controversa de 'Renaissance' após reação dos fãs

Nem todo mundo está louco de amor por uma das faixas mais recentes de Beyoncé.

A vencedora do Grammy está alterando o verso de uma música apresentada em Renaissance, seu primeiro álbum solo de estúdio desde 2016, sobre letras chamadas "capableist" por um defensor da deficiência.

Embora tenha havido muita empolgação em torno do lançamento do álbum, a faixa "Heated" contém a palavra "spaz" durante um verso em que a cantora canta: "Spazzin' on that ass, spazz on that ass".