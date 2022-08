Você precisa ver o lindo vídeo da Princesa Charlotte para time de futebol feminino

Charlotte, sentada com seu pai, então disse docemente: "Boa sorte! Espero que vocês ganhem. Tchau!". No vídeo, a princesa de 7 anos usava uma camiseta com estampa floral marinho e branca da marca espanhola Losan, enquanto o pai usava uma camisa azul de botão.

As Leoas comentaram no post do Instagram, escrevendo: "Muito obrigada!". William mais tarde assistiu ao jogo. A Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 1.