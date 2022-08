Hailey Bieber apoia Justin Bieber em volta aos palcos após síndrome

Justin anunciou em 10 de junho que havia sido diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt e que estava com paralisia temporária em partes do rosto, levando-o a fazer uma pausa na turnê para se concentrar em sua saúde.

"Como vocês podem ver, este olho não está piscando", disse ele a seus seguidores em uma mensagem de vídeo. "Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move. Então, há uma paralisia total neste lado do meu rosto. Então, para aqueles que estão frustrados com meus cancelamentos dos próximos shows, estou apenas fisicamente, obviamente, incapaz de fazê-los."