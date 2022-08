Kendall Jenner confirma relacionamento com Devin Booker com este vídeo

A viagem com tema de natureza de Kendall Jenner e Devin Booker reacendeu o amor!

A estrela de The Kardashians e o jogador do Phoenix Suns desfrutaram recentemente de uma aventura divertida juntos ao ar livre - provando que eles estão nos melhores termos. Em 31 de julho, a modelo compartilhou um trecho do lançamento de machados do atleta enquanto os dois estavam em uma área arborizada em seu Instagram Stories. Quanto a mais provas de seu bom tempo? Ela também compartilhou um vídeo de si mesma praticando tirolesa durante a fuga rápida.