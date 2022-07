Glazed donuts: aprenda a fazer a unha de Hailey Bieber que viralizou nas redes

De acordo com o vídeo do Instagram de Zola, ela usou quatro produtos da OPI para criar a tendência. Mas antes de pintar as unhas com cor, ela as preparou com uma base de gel.

Depois, ela usou o esmalte em gel na cor Funny Bunny e o cobriu com um top coat de gel brilhante. Para criar o efeito "glazed", ela aplicou o chrome powder da OPI na cor Tin Man Can e selou tudo com uma camada adicional de top coat.