Jesuíta Barbosa, o Jove de 'Pantanal', posa nu para capa de revista

No clique, que foi publicado nas redes sociais pela equipe da revista, Jesuíta aparece de frente, posando com os braços levantados enquanto mostra os bíceps. Nos comentários, vários fãs elogiaram a coragem e a beleza do ator. "Que capa mais linda! Jesuíta é tudo. O artista admirável", disse uma internauta. Veja o clique aqui!