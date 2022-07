Beyoncé abordou incidente no elevador entre Jay-Z e Solange em nova música?

E embora seu lançamento tenha quebrado completamente a internet, são as letras de sua nova música "Cozy" que realmente deram o que falar entre os fãs.

Na faixa, a irmã mais nova da cantora de "Formation", Solange Knowles, recebe uma citação memorável. Beyoncé canta: "Posso sugerir que você não mexa com minha irmã / Porque ela está confortável", levando muitas pessoas a acreditarem que ela abordou a famosa briga no elevador de 2014 entre sua irmã e o marido, Jay-Z.

Um fã twittou: "Não tem jeito, #Beyonce cantando 'Posso sugerir que você não mexa com minha irmã' em Cozy é ela lembrando o que aconteceu com Solange e Jay-Z em 2014". Enquanto outro escreveu: "Quando Beyoncé diz 'Posso sugerir que você não mexa com a minha irmã', ela quer dizer, tipo, porque a Solange vai fod*r você em um elevador, certo? Certo."