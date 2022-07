Ministério Público da Espanha pede mais de 8 anos de prisão para Shakira

Eles detalham: "O Ministério Público, no entanto, também aprecia uma circunstância atenuante que permitiu a redução das penas de prisão: a reparação do dano, já que a artista colocou 17,2 milhões à disposição do tribunal para enfrentar possíveis responsabilidades. O promotor pediu que, no julgamento, Shakira e um total de 37 testemunhas sejam interrogados, alguns deles por videoconferência".

