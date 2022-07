Jason Momoa revela que Ben Affleck voltará como Batman em sequência de 'Aquaman'

"Vestido de um filme antigo"

"Então, com as melhores testemunhas que você pode imaginar, um vestido de um filme antigo e uma jaqueta do armário de Ben, lemos nossos próprios votos na pequena capela e demos um ao outro os anéis que usaremos pelo resto de nossas vidas", Jennifer escreveu em seu boletim informativo On the JLo. "Eles até tinham Bluetooth para uma (curta) marcha pelo corredor. Mas no final foi o melhor casamento possível que poderíamos ter imaginado. Um com o qual sonhamos há muito tempo e um realizado (aos olhos do estado, Las Vegas, um conversível rosa e um ao outro) por muito, muito tempo".