Will Smith se pronuncia 4 meses após tapa em Chris Rock: "Profundamente arrependido"

Will então esclareceu que tomou a decisão de se levantar e atacar Chris por conta própria, momentos depois que o comediante fez uma piada sobre a esposa Jada Pinkett Smith – que estava sentada ao lado dele na platéia.

"Eu fiz uma escolha por conta própria, de minhas próprias experiências, da minha história com Chris", disse Will. "Jada não teve nada a ver com isso."

Ele passou a se desculpar com sua esposa e família - que inclui os filhos Trey Smith, de 29 anos, Jaden Smith, de 24 anos, e Willow Smith, de 21 anos - pela "exaltação que eu causei a todos nós".

Will, que se demitiu da Academia e foi banido do Oscar por 10 anos após o incidente, então se dirigiu a seus colegas indicados. "Sabe, esta é uma comunidade", disse ele. "É como se eu tivesse vencido porque você votou em mim e realmente parte meu coração ter roubado e manchado seu momento."

"Ainda posso ver os olhos de Questlove", disse Will, referindo-se ao músico que ganhou o Oscar por seu documentário Summer of Soul logo após o tapa. "Sabe, aconteceu na hora do prêmio de Questlove e, sabe, me desculpe, realmente, não é suficiente."