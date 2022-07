Devin Booker parece confirmar que curtiu férias com Kendall Jenner

A estrela de The Kardashians compartilhou muitos trechos de sua viagem tropical no Instagram recentemente - incluindo um post no dia 14 de julho na praia, uma foto em um barco e um vídeo na cachoeira. Devin também compartilhou fotos da natureza bem parecidas em seu Instagram, levando muitos fãs atentos a acreditarem que ele estava no mesmo lugar que a modelo.

No dia 28 de julho, Devin postou uma foto em frente a uma área rochosa com uma água azul vibrante. Ele legendou o post como, "Rei da caminhada". O jogador do Phoenix Suns também foi ao Instagram Stories para compartilhar uma foto de uma cachoeira – que tem uma estranha semelhança com a cachoeira do post de Kendall.

Mas essas não são as únicas evidências que os fãs recorreram como prova de que a estrela da NBA se juntou à Kendall nas férias. Em um vídeo que Kendall postou no Instagram, no qual a top está na praia, vários internautas acham que viram Devin na água atrás dela.