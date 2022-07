Monica, de Friends, Luke, de Gilmore Girls, e mais! Os chefs da TV e do cinema

Adam, Pegando Fogo

Depois de cair em desgraça devido a um problema de drogas e raiva, Adam (Bradley Cooper) está decidido a reconstruir sua carreira em um restaurante de hotel. Determinado a criar o melhor cardápio da cidade, Adam trabalha com sua nova equipe, incluindo a deslumbrante Helene (Sienna Miller), para criar uma experiência gastronômica diferente de qualquer outra. No entanto, ao longo do caminho, ele percebe que pode mudar seu estilo de gestão, promovendo um espírito de família na cozinha.